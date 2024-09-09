В Кольцово задержали несколько рейсов Red Wings

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали несколько рейсов авиакомпании Red Wings. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, это связано с поздним прибытием воздушного судна.

По информации на онлайн-табло аэропорта, рейс в Омск должен был отправиться в 01:15, однако его задержали на 6 часов. Самолет в Барнаул также вылетел на 6 часов позднее. На 7 часов 40 минут задержали рейс в Сургут. Вылет в Самару перенесли с 09:25 на 13:40, в Горно-Алтайск – с 08:20 на 14:29, в Астану – с 11:05 на 14:34, а в Казань – с 08:30 на 14:43. На данный момент пассажиры ждут самолета в Тбилиси, который задержали на 2,5 часа.

Надзорное ведомство держит ситуацию на контроле.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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