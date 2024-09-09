В Екатеринбурге легковушка врезалась в автобус. Есть пострадавшие

Сегодня днем на перекрестке улиц Новинской и Титова автомобиль «Киа» столкнулся с автобусом № 52 следующим по маршруту «Елизавет – Академический».

Как сообщает городская Госавтоинспекция, 22-летний водитель автомобиля при повороте не предоставил преимущество автобусу, который ехал прямо. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 человек. Пострадали двое – пассажир и кондуктор, их доставили в больницу. По результатам освидетельствования, оба водителя были трезвы.

По факту аварии полиция проводит проверку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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