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Понедельник, 9 сентября 2024, 14:05 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге легковушка врезалась в автобус. Есть пострадавшие

Фото ГИБДД

Сегодня днем на перекрестке улиц Новинской и Титова автомобиль «Киа» столкнулся с автобусом № 52 следующим по маршруту «Елизавет – Академический».

Как сообщает городская Госавтоинспекция, 22-летний водитель автомобиля при повороте не предоставил преимущество автобусу, который ехал прямо. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 человек. Пострадали двое – пассажир и кондуктор, их доставили в больницу. По результатам освидетельствования, оба водителя были трезвы.

По факту аварии полиция проводит проверку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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