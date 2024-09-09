Бастрыкин потребовал доклад о нападении стаи собак на ребенка

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя СУ СКР Свердловской области Константина Мирошниченко предоставить доклад по уголовному делу о нападении стаи безнадзорных собак на ребенка в Екатеринбурге.

«В СМИ сообщается, что в сентябре текущего года в городе Екатеринбурге Свердловской области стая безнадзорных собак набросилась на школьника в районе ЖК «Белый парус», укусив за ногу. Мальчику потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что указанные животные неоднократно проявляли агрессию в отношении местных жителей, однако мер к организации их отлова не принимается», – сообщили в центральном аппарате СКР.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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