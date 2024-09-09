В Екатеринбург съезжаются спортсменки на Кубок по художественной гимнастике

В Екатеринбург сегодня прилетают участницы Кубка России по художественной гимнастике. В рамках чемпионата пройдут и международные зачеты, поэтому на Урал приехали не только российские спортсменки, но и гимнастки из США, Армении, Испании, Италии, Киргизии, ОАЭ, Сирии, Словении, Узбекистана.
Завтра в Центре художественной и эстетической гимнастики пройдут тренировки, а в среду, 11 сентября, церемония открытия и первые старты.
Екатеринбург, Елена Сычева
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