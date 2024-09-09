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Понедельник, 9 сентября 2024, 15:59 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбург съезжаются спортсменки на Кубок по художественной гимнастике

Фото оргкомитета турнира

В Екатеринбург сегодня прилетают участницы Кубка России по художественной гимнастике. В рамках чемпионата пройдут и международные зачеты, поэтому на Урал приехали не только российские спортсменки, но и гимнастки из США, Армении, Испании, Италии, Киргизии, ОАЭ, Сирии, Словении, Узбекистана.

Завтра в Центре художественной и эстетической гимнастики пройдут тренировки, а в среду, 11 сентября, церемония открытия и первые старты.

Екатеринбург, Елена Сычева

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