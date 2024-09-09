На улице Стрелочников вместо старых домов построят детский сад

Администрация Екатеринбурга выбрала еще один участок под комплексное развитие территории (КРТ).

Это участок площадью 6577 кв. м, расположенной на улице Стрелочников в Железнодорожном районе. Сейчас там стоят два деревянных двухэтажных дома на 8 квартир, № 21 и № 23. Один из них построен в 1927, а другой в 1926 году.

По решению мэрии, кроме жилых домов на участке должен быть построен детский сад на 200 мест, а его здание – передано в собственность муниципального образования «город Екатеринбург».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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