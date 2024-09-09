Экс-банкира осудили на 9 лет за кражу 200 миллионов

Сегодня Верх-Исетский районный суд приговорил к 9 годами лишения свободы экс-банкира, укравшего более 200 миллионов рублей.

«В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что в период с 2009 по 2010 годы осужденный, действуя совместно с двумя соучастниками, разработал преступный план по хищению средств банка. Занимая организационно-хозяйственные должности в кредитном учреждении, осужденный и еще один участник преступной группы подыскивали подставных заемщиков, после чего убеждали последних взять кредит, обещая самостоятельно исполнить обязательства перед банком», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Мужчина знал о недостоверности документов, но, пользуясь служебным положением, согласовывал и заключал кредитные договоры с подставными лицами. В результате сообщникам удалось украсть более 200 миллионов рублей из банка.

Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере».

На данный момент других участников преступной группы разыскивают – уголовное дело в отношении них выделили в отдельное производство.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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