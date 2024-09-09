В зоопарке орангутанг Захар отмечает день рождения

В екатеринбургском зоопарке празднует свой день рождения орангутанг Захар. Сегодня ему исполнилось 24 года.

В уральскую столицу орангутанга привезли в 2018 году из Новосибирского зоопарка. Сейчас он живет в трехкомнатном вольере. «Захар предпочитает спать в одном и том же месте, подстелив специальное древесное волокно и для уюта укрывшись пледом. Всех сотрудников Захар знает в лицо и приветствует, когда те проходят мимо», – поделились в пресс-службе зоопарка.

Сегодня у именинника был настоящий пир – в праздничное меню вошли творог, компот, черноплодная рябина, сладкий перец, апельсины, салат, сливы, лук, кабачки, яблоки, груши и арабуз.

Увидеть орангутанга можно на первом этаже павильона «Южный».

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube