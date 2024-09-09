В Верхней Пышме и Кировграде открылись профильные медицинские классы

Десятиклассников Верхней Пышмы и Кировграда торжественно посвятили в ученики медицинских классов.

Специализированные классы с углубленным изучением биологии, химии и основ медицинской помощи открылись в школе №4 г. Верхняя Пышма и школе №3 г. Кировград. В учебной программе будущих медиков запланированы научно-практические конференции, профильные занятия на базе медучреждений, лекции и семинары от преподавателей медицинских учебных заведений и практикующих врачей.

«Проект «Медицинские классы в Свердловской области» разработан по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в рамках комплексной программы по обеспечению медицинских организаций региона квалифицированными кадрами на 2023-2025 годы. Начиная с прошлого года к проекту подключились 20 школ Свердловской области. Сегодня мы торжественно посвятили учеников десятых медицинских классов школы №4 в Верхней Пышме и №3 Кировграда. Я бы хотела поблагодарить ребят за выбор медицинского направления. Надеюсь, что вы сможете получить все необходимые знания для поступления в колледж или университет и получить самую ответственную и важную профессию медика, от чьей работы зависит жизнь и здоровье людей», – рассказала куратор проекта «Медицинские классы», депутат Законодательного Собрания Свердловской области Екатерина Есина.

В программу развития медицинских классов школы Верхней Пышмы и Кировграда вошли по результатам конкурсного отбора. На оснащение профориентационных классов необходимым оборудованием общеобразовательные учреждения получили субсидии из областного бюджета в размере 9 миллионов рублей.

«В феврале прошлого года на приемке реконструированной школы №4 в Верхней Пышме Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мне проработать вопрос об открытии в обновленной школе медицинского класса. Кроме этого, запрос на воспитание медицинских кадров со школьной скамьи поступил из Кировграда. За короткий промежуток времени нам совместно с главами городов, руководителями департаментов управления образования и моей коллегой Екатериной Есиной удалось подготовить необходимую документацию, пройти конкурсный отбор, провести целевой набор учеников и открыть медицинские классы в Верхней Пышме и Кировграде. Благодарю каждого, кто принял участие в реализации данного проекта. Я хочу отметить, что мы будем помогать и поддерживать ребят не только во время их обучения в школе, но и после их поступления в медицинские колледж и университет. Наша задача: создать все необходимые условия для их успешной работы в будущем», – поделился планами депутат Законодательного Собрания Свердловской области Алексей Свалов.

Для реализации программы «Медицинский класс» заключены соглашения с Уральским государственным медицинским университетом (УГМУ), Свердловским областным медицинским колледжем, Верхнепышминской и Кировградской ЦГБ. Во время обучения учащиеся медкласса будут принимать участие во всех мероприятиях университета и колледжа, а также на постоянной основе взаимодействовать со специалистами городских больниц.

«Чтобы решить вопрос нехватки врачей, их подготовку правильнее всего начинать со школьной скамьи. В рамках реализации проекта «Медицинские классы» мы будем знакомить учеников с различными медицинскими специальностями, представленными в городской больнице. Мы сделаем все возможное, чтобы ребята пришли работать к нам в городскую больницу», – рассказал главврач Верхнепышминской ЦГБ Вячеслав Денисов.

В рамках посвящения ученики получили свои первые медицинские халаты.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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