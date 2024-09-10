В Екатеринбурге пропал мальчик на велосипеде (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга разыскивает 10-летнего Максима Шаймарданова.

Около 15:00 в понедельник, 9 сентября, мальчик ушел из дома по адресу ул. Балакирева, д. 62 (микрорайон Вторчермет) в неизвестном направлении и не вернулся.

Приметы: рост 146 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы русые.

На момент ухода был одет в черную спортивную кофту на молнии фирмы Puma, черные кроссовки, синие джинсы, черную кепку без надписей.

Передвигается на темно-синем велосипеде.

Ранее не уходил.

Полиция просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о его местонахождении, сообщать по телефонам +7 (343)356-42-12 (дежурная часть отдела полиции № 12) либо 02 (102 по мобильному).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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