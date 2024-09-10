Из-за атаки беспилотников в Подмосковье задерживаются рейсы в столицу

Из-за атаки беспилотников в Подмосковье происходят задержки и отмены рейсов в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево. В том числе задерживаются самолеты из Екатеринбурга. О задержке предупредили в авиакомпании «Уральские авиалинии», там уточнили, что пока задерживается вылет рейса U6-264.

Также, судя по табло Кольцово, задерживаются рейсы в Москву у Red Wings, «России», «Аэрофлота».

Екатеринбург, Елена Сычева

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