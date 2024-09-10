На Пермском тракте из-за тумана затруднено движение

Из-за тумана на трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург осложнено движение на отрезке со 184 по 230 км – в районах Ачита и Нижних Серег.

«В условиях недостаточной видимости снижайте скорость, увеличьте дистанцию и боковой интервал. Откажитесь от необдуманных маневров обгона. Аккуратно проезжайте места возможного появления пешеходов. Будьте внимательны, особенно на участках дорог со сложным рельефом местности: на затяжных поворотах, в низинах», – предупредили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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