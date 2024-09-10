В центре Екатеринбурга автомобиль сбил самокатчика

Сегодня в 9 часов утра на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 Марта водитель легкового автомобиля сбил молодого человека на самокате.
«Виноваты оба: самокатчик – потому что не спешился, водитель – потому что не проверил обстановку перед поворотом», – пишет телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
Канал опубликовал видеозапись, на которой видно, что самокатчик после столкновения сам встал на ноги.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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