В центре Екатеринбурга автомобиль сбил самокатчика

Сегодня в 9 часов утра на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 Марта водитель легкового автомобиля сбил молодого человека на самокате.

«Виноваты оба: самокатчик – потому что не спешился, водитель – потому что не проверил обстановку перед поворотом», – пишет телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Канал опубликовал видеозапись, на которой видно, что самокатчик после столкновения сам встал на ноги.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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