Застройщика, связанного с Дацюком, поймали на изменении русла Исети – ущерб более 28 млн

Уральское управление Росприроднадзора требует с застройщика «Радиус Девелопмент» более 28 млн рублей. Такова сумма ущерба, который компания причина природе, изменив русло Исети во время отсыпки берега в районе Царского моста.

Еще в прошлом году застройщика фактически поймали активисты, когда тот отсыпал участок берега возле улицы Декабристов щебнем. В результате работ русло сузилось, тогда как любая строительная или хозяйственная деятельность, которая нарушает природный характер акватории реки, запрещена. Кроме того, в отсыпке использовались отходы V класса опасности.

«Размер вреда, причиненного реке Исети размещением отходов, строительных материалов в ходе проведения работ ООО «Радиус Девелопмент» по берегоукреплению русла р. Исеть, составил 28 182 298 рублей (двадцать восемь миллионов сто восемьдесят две тысячи двести девяносто восемь рублей)», – говорится в постановлении Росприроднадзора по УрФО.

Напомним, компания «Радиус Девелопмент» принадлежит в равных долях хоккеисту Павлу Дацюку и его бизнес-партнеру Александру Трунтаеву. Участок возле Царского моста застройщик купил за 22,3 миллиона в 2021 году, чтобы построить тут комплекс апартаментов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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