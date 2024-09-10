Что делать при обнаружении БПЛА: инструкция от спецслужб

Сегодня ночью регионы Центральной России подверглись самой массовой за два года атаке украинских беспилотников. «Новый День» напоминает, как действовать рядовым гражданам, если они заметят в небе дрон.

Как рассказали агентству сотрудники спецслужб, при обнаружении БПЛА нужно немедленно позвонить на линию 112, сообщить свою имя и фамилию, местонахождение беспилотника с привязкой к адресу или объекту на местности, описать сам аппарат, есть ли у него огонек, завис он или летит, издает ли характерные звуки, похожие на шум мопеда или газонокосилки.

Силовики также призывают проверять всю информацию, исходящую от СМИ и особенно – из социальных сетей. Сделать это можно на интернет-ресурсах МЧС или правоохранительных органов региона.

Помните, что за заведомо ложное сообщение о подготовке теракта существует уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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