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Вторник, 10 сентября 2024, 10:55 мск

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На Урале нашли более 70 болванок от артиллерийских снарядов

В Богдановиче нашли 73 болванки от артиллерийских снарядов. Как уточняет пресс-служба Росгвардии по Свердловской области, подозрительные предметы обнаружились в нежилом массиве на улице Чапаева.

При проверке удалось установить, что это 100-миллиметровые артиллерийские снаряды. Они оказались без взрывчатого вещества и взрывателя, таким образом, угрозы жизни и здоровью людей они не представляли. Снаряды взрывотехники передали в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Богданович, Елена Васильева

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