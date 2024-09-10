В Кольцово задерживаются три рейса Red Wings

Три рейса авиакомпании Red Wings задерживаются на вылет из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Это самолеты в Москву, в Казань и во Владикавказ.

Отметим, сегодня утром из-за атаки беспилотников в Подмосковье аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково ограничивали свою работу, поэтому также были задержаны рейсы в Москву из Екатеринбурга и у других авиакомпаний. Сейчас они все вылетели по маршруту.

Екатеринбург, Елена Сычева

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