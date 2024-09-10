Новая трасса от Урала до Краснодара обойдется в 1,7 трлн рублей

Строительство новой федеральной автотрассы, соединяющей Урал и Краснодарский край, обойдется в 1,7 трлн рублей с учетом привлечения порядка 500 млрд руб. внебюджетных инвестиций.

Проект под названием «Юго-западная хорда» является одним из самых перспективных в планах госкомпании «Автодор» и обсуждается с 2021 года, сообщает газета «Коммерсант». Госкомпания предлагает создать четырех-шестиполосный бесшовный коридор от Тюмени через Екатеринбург и Казань до примыкания к обходу Тольятти и далее через Саратов, Волгоград до Ростова-на-Дону с подключением новых субъектов и примыканием к дальнему обходу Краснодара.

Уже разработаны транспортная и финансовая модели проекта, но в действующем плане дорожной деятельности правительства РФ до 2028 года средства на проектирование трассы не выделены.

По оценкам «Автодора», будущая трасса позволит сократить время в пути от Екатеринбурга до Краснодара с 36 до 24 часов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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