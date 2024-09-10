Сквер в Екатеринбурге впервые назвали именем участника СВО

Сквер в Железнодорожном районе Екатеринбурга назвали в честь участника СВО старшего лейтенанта Ярослава Лешукова, погибшего в апреле 2022 года в возрасте 25 лет. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Ярослав Лешуков был военнослужащим в четвертом поколении. Родился в Железнодорожном районе Екатеринбурга, закончил школу № 166 на улице Пехотинцев. После этого учился в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. Офицер погиб, выводя своих подчиненных из-под обстрела. Указом президента за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, старший лейтенант Ярослав Лешуков награжден орденом Мужества (посмертно).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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