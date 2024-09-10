На Главпочтамте появились очереди из-за нехватки операторов

Жители Екатеринбурга жалуются на долгое оформление корреспонденции и посылок на Главпочтамте. Из-за этого в почтовом отделении постоянно образуются очереди.

«За последний месяц работа почты в Екатеринбурге как-то заметно ухудшилась. Очень много времени тратится на оформление посылок, а трекинг дает сбои. Например, я отправил посылку 5 сентября, а в системе она отобразилась только 9-го числа», – рассказал «Новому Дню» екатеринбуржец Максим, который постоянно пользуется услугами почты.

В пресс-службе УФПС Свердловской области АО «Почта России» пояснили, что трек-номер отправления появляется в системе сразу же после оформления посылки. Поэтому ситуация с задержкой присвоения трек-номера может быть только единичной и нуждается в конкретном расследовании.

«Что касается в целом работы отделения 620000 (Главпочтамт, – прим. ред.), то сейчас оно работает по сокращенному режиму, с 08:00 до 20:30 (понедельник-пятница) и с 09:00 до 18:30 (суббота-воскресенье). Как только мы закроем вакансии операторов, отделение вернется к обычному графику.

Для того чтобы разгрузить поток клиентов, в этом отделении мы поставили почтомат, в котором можно самостоятельно получать посылки и мелкие пакеты из-за рубежа. В то же время для удобной отправки посылок можно использовать предварительную запись (на сайте почты или в мобильном приложении) и электронную очередь, которые помогут клиентам спланировать свой визит в отделение», – рассказали в пресс-службе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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