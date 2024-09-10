На Уралмаше странный мужчина просит у водителей купить ему авиабилет

В Екатеринбурге в районе улицы Баумана жители заметили странного мужчину. Он просил купить ему билет на самолет и уверял, что у него есть деньги.

«Пожилой мужчина, опрятно одетый, подходил к стоящим автомобилям и рассказывал водителям одну и ту же историю. Ему нужно купить билет на самолет, но он не знает, где находится авиакасса. Незнакомец просил помочь ему и показывал, что у него есть наличные деньги. На вопрос, почему он не воспользуется банковской картой, мужчина отвечал, что она заблокирована. Выглядело это все очень подозрительно», – рассказал «Новому Дню» очевидец.

По словам горожанина, он не откликнулся на просьбу из-за опасений столкнуться с мошенничеством. «Новый День» направил запрос в городскую полицию, поступала ли информация о таких случаях.

Уличные мошенники часто пользуются приемом «не хватает денег на билет», чтобы обмануть доверчивых граждан. Кроме того, аферисты могут под разными предлогами попросить телефон у прохожего, чтобы получить доступ к его банковскому приложению и украсть деньги со счета. При этом категорически отказывать в просьбе не стоит – возможно, человек действительно попал в тяжелую ситуацию и просит о помощи. Однако, как советуют правоохранители, нужно быть внимательными и следить за тем, как человек ведет себя.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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