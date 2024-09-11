В УрФО начинается отопительный сезон

В УрФО в плановом порядке продолжается подготовка жилья, энергетического и коммунального комплексов к отопительному сезону 2024 – 2025 годов. Как сообщает пресс-служба уральского полпредства, 90% объектов округа готовы к холодам. «Выполнение всех планов по замене ветхих сетей и получение паспортов готовности муниципальными образованиями – залог безаварийного прохождения осенне-зимнего сезона и предоставления жителям качественных услуг ЖКХ», – подчеркнул полпред Владимир Якушев.

По его словам, работа проходит в плановом режиме. К началу сентября в округе заменили почти 3 тысячи километров ветхих сетей. В том числе речь идет о более чем тысяче километров электросетей, 882 километрах водопроводных, 608 тепловых и 411 километров канализационных сетей. Капитально отремонтированы 130 котельных, 18 тепловых насосных станций, 39 центральных тепловых пунктов и других объектов. Сформированы запасы угля, другого твёрдого и жидкого топлива.

Первыми в отопительный период вступили в северные регионы УрФО. 1 сентября тепло было пущено на объектах социальной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе.

Справочно

В соответствии с постановлением Правительства России от 06.05.2011 № 354 отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днём окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8С.

Екатеринбург, Елена Васильева

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