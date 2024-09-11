Рано утром на ВИЗе прогремел взрыв

Сегодня около 6 часов утра в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, в гаражном кооперативе на улице Крауля раздался звук, похожий на взрыв.

Как сообщает областная Антитеррористическая комиссия, на место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район инцидента оцеплен, движение транспорта в районе улицы Крауля частично перекрыто.

Один человек получил травмы, он госпитализирован. Повреждены три автомобиля. Характер и размер причиненного ущерба оценивается.

В настоящее время угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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