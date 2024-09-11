Бывший главбух обвиняется в получении взяток от поставщиков продуктов в детские сады

Бывшая начальница Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений Орджоникидзевского района в Екатеринбурге обвиняется в получении взяток от поставщиков овощей в детские сады.

По версии следствия, 52-летняя женщина через знакомую, которая стала посредником, потребовала откат в размере 5% от ежемесячной стоимости продуктов. Взамен руководители двух предприятий получали от нее гарантии, что с ними заключат договор на поставку в дошкольные учреждения. С февраля по сентябрь 2023 года обвиняемая через посредника получила взятки на общую сумму свыше 830 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, женщине предъявлено обвинение по пунктам «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки за незаконные действия и бездействие, а равно за общее покровительство по службе, в значительном и крупном размерах, с вымогательством взятки». Ей грозит до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в Орджоникидзевский районный суд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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