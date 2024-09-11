Из Екатеринбурга в три раза чаще будут летать самолеты до Шарджи

Авиаперевозчик Air Arabia почти в три раза увеличит частоту вылетов из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Шарджу. Оттуда уральцы смогут отправиться на Мале, Пхукет, в Бангкок, Коломбо, Гоа, Мумбаи, Милан, Афины и другие места.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта, пока самолеты до Шарджи летают 4 раза в неделю – по понедельникам, средам, четвергам и субботам. С конца октября количество рейсов вырастет до 11 раз в неделю. Стоимость билетов – от 22 тысяч рублей, время в пути – пять часов.

«Пассажиры смогут получить посадочные билеты до конечного пункта уже в Кольцово. Также в Шардже не нужно будет получать и снова сдавать багаж. Это означает, что наши пассажиры смогут легко соединять рейсы и планировать поездки в разные страны с минимальными пересадками», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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