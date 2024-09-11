Уралец отсудил полмиллиона рублей у дорожников за поврежденный «Фольксваген»

Владелец автомобиля «Фольксваген Тигуан» через суд добился частичной компенсации от дорожников, которые неплотно закрыли канализационный люк на дороге.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, в июне 2022 года мужчина попал в ДТП на улице Ленина в Каменске-Уральском. Водитель наехал на шатающуюся крышку, она отлетела и серьезно повредила автомобиль. Ремонт иномарки обошелся хозяину в 1,6 миллиона рублей. На дороге, где случилась авария, шел ремонт, подрядчиком было ООО «Городское управление дорожно-строительных работ».

Владелец иномарки подал судебный иск о компенсации в размере 1 020 500 рублей, и оценил моральный ущерб в 90 тысяч рублей. Октябрьский районный суд определил, что надлежащим ответчиком выступает ООО «ГУДСР». Именно эта организация во время ремонта улицы не обеспечила безопасность и исправность канализационных колодцев. Также суд назначил автотехническую экспертизу, которая показала, что часть вины лежит на водителе. Он мог бы избежать аварии, если бы соблюдал скоростной режим 40 км/ч (автомобиль ехал со скоростью 50 км/ч) и проявил большую осторожность на ремонтируемой дороге.

В связи с этим суд разделил ответственность между истцом и ответчиком пополам. С ООО «ГУДСР» взыскан ущерб – 510 250 рублей и расходы по оплате госпошлины в сумме 8 302 рубля.

Мужчина не согласился с решением и обжаловал его в областном суде, но безуспешно. Решение вступило в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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