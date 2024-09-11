В Екатеринбурге появился мурал Хозяйки Медной горы

На фасаде гимназии № 94 появилось новое граффити – образ Хозяйки Медной горы. Арт-объект создали взамен старого, краска на котором со временем выцвела и осыпалась. Как и старый мурал, новый – продолжает тематику Бажовских сказов. Также на 3D-граффити есть отсылка к компьютерной игре Minecraft, принцип которой заключается в добывании материалов в шахтах и дальнейшем их использовании.

«Художники придали хозяйке образ Венеры в импровизированной короне из кристаллов. Древнегреческая богиня является покровительницей меди, что передается и ее переработанному римлянами прототипу. Символом «зеркала Венеры» обозначается медь, и именно им клеймили продукцию Полевского медного завода, который расположился в родном городе Павла Петровича Бажова. Говоря простыми словами, Венера и Хозяйка Медной горы похожи как архетипы, и именно это отразили художники в своей работе «Уличное краеведение», – рассказали в пресс-службе фестиваля уличного искусства Stenograffia.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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