В Екатеринбурге из-за «Кросса нации» перекроют дороги

В уральской столице 21 сентября пройдет массовый забег «Кросс нации». Ради спортсменов перекроют несколько улиц. Так, движение транспорта будет ограничено по Татищева (от Мельникова до Репина) и Пирогова (от Репина до Татищева) с 7 утра до 15 часов и по Репина (от Татищева до Пирогова) с 10:00 до 15:00.

«Также в этот период на указанных участках и на парковке в границах улиц Пирогова – Ключевской – Крылова – Татищева, а также улиц Крылова – Крауля – Пирогова – Анри Барбюса будет запрещена стоянка автомобильного транспорта с 12:00 20 сентября до 15:00 21 сентября», – добавили в мэрии.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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