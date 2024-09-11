На станции метро «Уралмаш» установят новые турникеты

В ближайшие дни новые турникеты будут установлены на станции метро «Уралмаш».

Как сообщает официальный телеграм-канал подземки, в ночь с 14 на 15 сентября заменят турникеты со стороны выходов № 1 (остановка общественного транспорта в сторону центра), № 2 (кинотеатр «Заря») и № 3 (ЗАГС Орджоникидзевского района). На время пусконаладочных работ возможны сбои в работе оборудования и перекрытия части турникетов.

Выход № 5 (со стороны ДК им. Лаврова) на период проведения работ по замене турникетов будет закрыт с 14 по 17 сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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