На уральской трассе лось протаранил легковушку. Погиб человек (ФОТО)

Выбежавший на дорогу лось стал причиной ДТП, в котором погиб человек.

Как сообщает пресс-служба свердловского УГИБДД, инцидент произошел вечером 11 сентября на 25 км автодороги Серов – Североуральск – Ивдель. 44-летний водитель автомобиля ВАЗ2110 ехал из Серова в сторону Карпинска. Наперерез ему на дорогу выбежал лось. В результате столкновения машину сбросило с проезжей части. 38-летний пассажир ВАЗа, находившийся на переднем сиденье, скончался на месте происшествия. Водитель и второй пассажир не пострадали. Животное погибло.

Известно, что погибший пассажир и водитель – жители города Карпинска, возвращались из Серова домой.

Также установлено, что ДТП произошло в зоне действия дорожного знака 1.27 ПДД РФ «Дикие животные». Материалы по факту происшедшего будут направлены в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области для принятия мер за причинение вреда окружающей среде.

Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей быть предельно внимательными при движении по загородным трассам из-за рисков появления диких животных, которые проявляют особую активность на рассвете и закате, часто движутся в условиях сумерек и темноты.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

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