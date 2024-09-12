Екатеринбуржца приговорили к 7 годам строгого режима за попытку дать взятку гаишнику

Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 43-летнему горожанину за покушение на дачу взятки должностному лицу в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, подсудимый приговорен к 7 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Приговор может быть обжалован.

Установлено, что вечером 24 марта 2023 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада Ларгус», принадлежавший подсудимому. За рулем был его знакомый, ранее лишенный водительских прав. Сам фигурант находился на пассажирском сиденье, в момент инцидента был пьян. С ними были неуказанные «третьи лица», в отношении которых также возбуждено уголовное дело. Чтобы избежать ответственности за нарушение КоАП, компания предложила инспектору взятку в 30 тысяч рублей, но он отказался.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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