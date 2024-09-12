Комплекс жилых зданий в Академическом стал номинантом инженерного «Оскара»

Квартал «Первый Академ» вошёл в шорт-лист престижной Всероссийской инженерно-архитектурной премии, которую в профессиональной среде называют инженерным «Оскаром». Жилой комплекс, который строит в самом молодом районе Екатеринбурга группа компаний «КОРТРОС», борется за победу в номинации «Лучшая BIM-модель здания». Лауреатов определят на выставке-форуме 100+ TechnoBuild в начале октября.

Комплекс жилых зданий «Первый Академ» состоит из восьми многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями, которые в будущем станут магазинами, аптеками, точками общепита или салонами красоты. А ещё тут предусмотрены пристроенная подземная автостоянка и подземный паркинг, так как дворы будут выполнены в экостиле и по безопасному принципу «придомовая территория – без машин». Во дворах организуют зоны отдыха, игровые и спортивные площадки. Примечательно, что застройщик запланировал возведение в квартале детского сада и школы.

«Первый Академ», который призван стать «воротами» восьмого района, возводится с применением технологий информационного моделирования (их ещё называют BIM-технологии). Они позволяют создать трехмерную модель здания с «прорисовкой» всех мельчайших деталей: от каркаса будущего дома до его систем коммуникации, от фасада до узлов и деталей. Кроме того, цифровой макет значительно сократил время на разработку и выпуск документации, минимизировал риск появления ошибок, упростил процесс создания реалистичных трехмерных визуализаций будущего жилого зданий, что позволило мастер-девелоперу Академического района «РСГ-Академическое» наглядно представить новый жилой квартал для старта продаж на своём сайте.

Преимущества BIM-технологий представители группы компаний «КОРТРОС» предлагают всем желающим обсудить на их стенде на XI Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild. Он пройдёт в Екатеринбурге с 1 по 4 октября. Лауреаты премии 100+ AWARDS 2024, в том числе и в номинации «Лучшая BIM-модель здания», станут известны 2 октября. А церемония награждения победителей запланирована на последний день выставки-форума 100+.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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