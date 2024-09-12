В зоопарке показали детенышей красноруких тамаринов (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке – пополнение: у красноруких тамаринов Зевса и Киары появилось потомство.

Как сообщили в зоопарке, два малыша мужского пола пока остаются безымянными. Они родились в июне и уже достаточно подросли. Детеныши могут самостоятельно передвигаться по вольеру, однако не торопятся окончательно покидать родительскую спину. Такая видовая особенность – родители по очереди носят детей на спине, пока те не станут полностью самостоятельными.

Пока маленькие тамарины питаются в основном молоком матери, однако уже начинают пробовать еду для взрослых, например, бананы, киви и виноград. Попозже в их рацион войдут овощи и фрукты, яйца и куриное мясо, кисломолочные продукты и насекомые. Увидеть семью красноруких тамаринов с потомством можно на втором этаже павильона «Южный».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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