Музей истории Екатеринбурга покажет «Судебные хроники» (ФОТО)

В музее истории Екатеринбурга открылась выставка «Судебные хроники», которая рассказывает об истории уральского судопроизводства с середины ХIХ века до наших дней. Большой частью экспозиции стали резонансные уголовные дела, которые рассматривались в Екатеринбурге – от политических триллеров с участием подпольных революционеров до комичных ограблений и хитроумных мошенничеств.

Музейная выставка приурочена сразу к двум датам. В сентябре 2024 года исполняется 150 лет с момента открытия Екатеринбургского окружного суда, учрежденного в ходе реформ императора Александра II. Заседания судебного органа проходили в одном из самых красивых зданий города – в доме надворного советника Николая Севастьянова, который продал его казне за 40 тысяч рублей серебром. А 90 лет тому назад, одновременно с созданием Свердловской области, родился Свердловский областной суд.

Посетители увидят документы и фотографии из судебных архивов, газетные заметки о громких делах, а также повседневные вещи работников судов.

На выставке также можно проследить, как менялся образ судьи сквозь исторические эпохи: зеленый сюртук Российской империи сменил брутальный кожаный плащ судебного трибунала времен Гражданской войны, в советское время работники юстиции носили скромный деловой костюм с позолоченными пуговицами, а к началу XXI века облачились в черные мантии.

Подборка судебных хроник отражает бурную историю Екатеринбурга. Например, выставка рассказывает о «Деле двенадцати» – судебном процессе 1913 года. Участников запрещенной Российской социал-демократической рабочей партии судили за распространение листовок и манифестов, а поводом стала перехваченная жандармами переписка екатеринбургских большевиков с Надеждой Крупской и Владимиром Лениным. Дело было настолько громким, что защищать активистов приехал Александр Керенский – будущий председатель Временного правительства России.

Еще несколько интересных зарисовок из советского Свердловска. В декабре 1957 года Свердловский областной суд рассматривал дело троих очень неудачливых грабителей. За одно лето они совершили несколько налетов, и при этом пять раз не смогли вскрыть сейф с деньгами. От огорчения сообщники хватали все что попадется под руку – от скатерти до гаечных ключей.

А в 1965 году суд рассматривал дело о лотерейном мошенничестве, которое было раскрыто благодаря случаю. В магазине «Подарки» у женщины украли кошелек – с деньгами и лотерейными билетами. Потерпевшая о билетах почему-то умолчала, чем вызвала подозрения милиции. Выяснилось, что на работе женщина несколько раз была ответственной за уничтожение непроданных лотерейных билетов. Она тайком похищала билеты и получала по ним выигрыши. Призы были ценными – мотоцикл «Планета», автомобиль «Запорожец», ковер, велосипед, электробритва. В течение пяти месяцев женщине удалось похитить более 8 тысяч лотерейных билетов, но ее махинации пресек воришка в магазине.

Выставка «Судебные хроники» будет работать для посетителей с 12 сентября по 24 ноября 2024 года по адресу: улица Карла Либкнехта, 26. Как пообещал на открытии председатель областного суда Владимир Дмитриев, на площадке музея будут организованы встречи с действующими судьями и судьями в отставке.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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