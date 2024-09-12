Гостиницу «Исеть» начнут перестраивать через 2-3 года

Гостиницу «Исеть» начнут перестраивать не раньше чем через 2-3 года. Несмотря на то что в прошлом году представители МУГИСО анонсировали реконструкцию на 2023-й. Об этом «Новому Дню» сообщил представитель концессионера Алексей Бобров. «Это памятник истории художественной архитектуры, это памятник конструктивизма, нужно подготовить все юридически значимые документы, чтобы можно было начинать там работу. На сегодняшний день в планах создание совместного предприятия с областью. Мы вносим соответствующие деньги, которые позволят полностью реконструировать памятник, а область вносит имущество», – пояснил он.

Собеседник агентства уточнил, что для восстановления здания необходимо понять, что в нем было в 1929-1930 годах. «Это дом чекистов, это современный на тот момент комплекс, где у людей были столовая, ресторан, магазины, проживание. То есть вот и надо все это адаптировать под современные требования, под современные задачи, которые стоят перед городом и перед областью. По минимуму, я так думаю, еще года два – это исключительно бумажная работа», – пояснил Бобров,

Представитель «Делового дома на Архиерейской» Эльвира Черепанова уточнила, что работы с документами могут занять до трех лет, включая проект. «По практике, три года занимает, чтобы получить всю разрешительную документацию, согласовать все проекты, потому что очень много контролирующих органов, чтобы все сделать правильно и по закону», – добавила она.

Напомним, гостиница «Исеть» когда-то была обычным общежитием для одиноких сотрудников НКВД и командированных. Жилой комплекс, который называют Городком Чекистов, строился в Свердловске в начале 1930-х годов. Доминантой стало 11-этажное здание подковообразной формы на углу Ленина – Луначарского. Предполагалось, что жить здесь будут одинокие и командированные сотрудники НКВД («Дом образцового быта для малосемейных и одиноких»). Но молодых семей среди сотрудников ведомства становилось все больше, и «Исеть» стала настоящим общежитием. Всего в нем было 100 жилых комнат.

На первом этаже здания был универмаг, а еще пункты приема почты и заказов на ремонт мебели. Работала фабрика-кухня для обеспечения питания жителей квартала, потому что в самих квартирах кухонь не было. В качестве общежития «Исеть» просуществовала до 1958 года, а в 1962-м после реконструкции здесь открыли гостиницу на 97 номеров. Сначала она носила название «Спорт». На крыше здания в советские годы размещалась крупная надпись «Вперед к коммунизму». Проработала гостиница до 2002 года, затем – с 2006 по 2013 годы. С тех пор здание пустует, за исключением первого этажа, где расположены рестораны.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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