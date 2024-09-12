Уральские врачи спасли мужчину с ножевым ранением в сердце (ФОТО)

Врачи из Бисертской районной больницы, Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) и Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) спасли жизнь молодому человеку с проникающим ножевым ранением сердца, сообщили в ДИПе.

«Звонок от бригады ТЦМК о том, что они везут тяжёлого пациента с ранением сердца в состоянии шока, поступил к нам ночью. Для незамедлительного оказания медицинской помощи была экстренно собрана бригада врачей и медсестёр. Несмотря на то, что открытые операции на сердце проводятся в профильных стационарах, специалисты нашей больницы отлично справились с поставленной перед ними нетривиальной задачей», – прокомментировал заведующий хирургическим отделением Бисертской РБ Шамсулда Багавдинов.

Проконсультировавшись с дежурным хирургом ТЦМК, врачи ушили рану на работающем сердце, остановив обильное кровотечение. Врач реанимации Давлатер Амонов поддерживал жизнь крайне тяжелого пациента в ходе всей операции, продолжавшейся около пяти часов. После этого было принято решение о переводе пациента, всё ещё находившегося в состоянии геморрагического шока, в СОКБ №1. Бригада ТЦМК доставила молодого человека в реанимационно-анестезиологическое отделение областной больницы, специализирующееся на лечении пациентов, перенёсших хирургическое вмешательство на сердце. Но уже на следующее утро, когда состояние пациента было полностью стабилизировано, его перевели в кардиохирургическое отделение.

По мнению кардиохирургов СОКБ №1, врачи Бисертской районной больницы отлично справились с поставленной перед ними задачей, оказав пациенту всю необходимую неотложную помощь в полном объёме и тем самым сохранив ему жизнь. Но чтобы исключить повреждения внутренних структур сердца, в областной больнице ему была проведена дополнительная диагностика, включая эхокардиографию и компьютерную томографию грудной клетки. После курса антибактериальной и противовоспалительной терапии молодой человек был выписан из стационара.

Бисерть, Елена Владимирова

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