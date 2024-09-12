В Солнечном начали строить детский сад в форме подковы (ФОТО)

В Екатеринбурге начали возводить детский сад вблизи недавно открывшегося Губернаторского лицея. Здание, рассчитанное на 300 воспитанников, будет выполнено в форме подковы. Как рассказали в Управлении капитального строительства Свердловской области, такое объемно-пространственное решение позволило компактно вписать детсад внутри жилого квартала.

По внешнему периметру подковы сгруппируются игровые площадки, а во внутреннем дворике разместятся площадь и амфитеатр. Терраса на уровне третьего этажа станет бельэтажем, а галерея на втором будет играть роль балкона и эвакуационного выхода, связанного лестницами со всеми уровнями здания.

В центральной части будет находиться общественный блок помещений, по бокам от него – детские группы. Для каждой возрастной группы предусмотрен отдельный вход, что позволит не закрывать учреждение целиком в случае карантина. Всего в детском саду будет организовано 12 групп, в том числе ясельные.

«Для возведения трехэтажного детского сада в Солнечном предусмотрено свыше 900 миллионов рублей. Строители уже подготовили площадку и приступили к созданию котлована. Согласно контракту, завершить работы должны летом 2026 года», – сообщил министр строительства Свердловской области Григорий Сурганов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube