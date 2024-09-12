Синоптики «продлили» бабье лето на Урале (ФОТО)

В Свердловской области установилась сухая и теплая погода. Так продлится еще несколько дней – этим регион обязан антициклону, который пришел с европейской территории России. Первоначально сообщалось, что после 11 сентября он сдвинется, и Екатеринбург окажется во власти более холодного фронта, но сейчас синоптики продлили хороший прогноз.

«В ближайший период, 12-15 сентября, погода существенно не изменится, ожидается сухая, в основном, малооблачная погода при дневной температуре 18-22 градуса, ночами прохладно до +3…+8 °C, не исключаются в низинах заморозки до 0…-2°», – сообщили в Гидрометцентре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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