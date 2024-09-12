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Четверг, 12 сентября 2024, 16:03 мск

Новости Екатеринбург

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На Гурзуфской котельной меняют оборудование, чтобы повысить надежность теплоснабжения горожан

Энергетики свердловского филиала «Т Плюс» приступили ко второму этапу капитального ремонта водогрейного котла № 4 Гурзуфской котельной. Ремонтные работы не повлияют на включение котельной в отопительный сезон – жители Верх-Исетского района будут без перебоев получать тепло и горячую воду.

Как рассказал начальник района Гурзуфской и Кировской котельных Сергей Маркин, ремонт проводится из-за износа труб и экранов котла. Дефекты были обнаружены во время специальных замеров состояния металла. На первом этапе капремонта специалисты демонтировали старое оборудование и разобрали изоляцию. Сейчас энергетики приступают к монтажу фронтовой, тыловой и боковых экранных поверхностей нагрева.

«Несмотря на сжатые сроки и стесненные условия, мы придерживаемся графика работ. Необходимо заменить 388 экранных труб общей массой 18,6 тонны. Ввод котла в эксплуатацию планируется в ноябре этого года. Новое оборудование не только обеспечит надежное теплоснабжение, но и существенно повысит КПД всей котельной», – отметил Сергей Маркин.

На Гурзуфской сегодня также прошло вручение паспортов готовности девяти центральным котельным Екатеринбурга. В течение четырех дней специальная комиссия проверяла состояние оборудования, нормативно-технические документы и результаты экспертиз промышленной безопасности. Все проверенные объекты получили оценки «хорошо» и «отлично», сообщил технический директор подразделения «Центральные котельные» Екатеринбурга Михаил Тиунцов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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