В северной части ЕКАД опрокинулся грузовик с тизолом (ФОТО)

Сегодня утром на 33 км Екатеринбургской кольцевой автодороги, на съезде с обхода Верхней Пышмы опрокинулся грузовик «Вольво», груз рассыпался по проезжей части.
Как сообщили в ГИБДД, на месте ДТП работает экипаж ДПС, выясняет обстоятельства произошедшего. Водителя грузовика осматривают медики.
Движение в районе ДТП затруднено.
Госавтоинспекция призывает водителей к выбору разумной скорости, с учетом дорожных условий и аккуратному вождению.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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