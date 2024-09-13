В северной части ЕКАД опрокинулся грузовик с тизолом (ФОТО)

Сегодня утром на 33 км Екатеринбургской кольцевой автодороги, на съезде с обхода Верхней Пышмы опрокинулся грузовик «Вольво», груз рассыпался по проезжей части.

Как сообщили в ГИБДД, на месте ДТП работает экипаж ДПС, выясняет обстоятельства произошедшего. Водителя грузовика осматривают медики.

Движение в районе ДТП затруднено.

Госавтоинспекция призывает водителей к выбору разумной скорости, с учетом дорожных условий и аккуратному вождению.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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