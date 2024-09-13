В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик (ФОТО)

В Екатеринбурге пропал 12-летний Алдан Ильчин оглы Агамамедов, который утром 12 сентября (около 10:00) ушел из дома по адресу: ул. Советская, 53, на прогулку и не вернулся, сообщает городское УМВД.

Приметы мальчика: рост 140 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые.

Особые приметы: шрам на затылке.

На момент ухода был одет в зеленую футболку и бежевые шорты.

Ранее не уходил.

Полиция просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о его местонахождении, сообщать по телефонам: +7 (343)356-42-03 (дежурная часть отдела полиции № 3) либо 02 (102 по мобильному).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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