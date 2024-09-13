Зооспасатель достал из приямка ондатру (ФОТО)

Зооспасатель Евгений Зенков из Екатеринбурга пришел на помощь ондатре, которая попала в беду в Первоуральске. Животное два дня не могло выбраться из приямка у стены жилого дома.

«Глубина приямка была всего около полуметра – любая кошка выскочила бы оттуда моментально, но ондатры не умеют прыгать, и такая ловушка была для нее непреодолимой. Зато сачком ее не составило труда поймать. Правда, пришлось немного повозиться на этапе пересадки в переноску. Ондатра была выпущена на берегу речки», – рассказал зооспасатель на своей странице «ВКонтакте».

Первоуральск, Елена Владимирова

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