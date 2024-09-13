Арестован мигрант, обвиняемый в изнасиловании девочки (ФОТО)

В Екатеринбурге арестован 41-летний уроженец одной из республик Средней Азии, обвиняемый в преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

По версии следствия, днем 22 июля 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома № 78 по улице Технической в Екатеринбурге, мигрант изнасиловал девочку, сообщили в СУ СКР Свердловской области.

Следователи обращаются ко всем, кто также мог пострадать от его противоправных действий или обладает информацией о таких пострадавших, с убедительной просьбой сообщить имеющиеся сведения по телефонам: 8 (343) 356-42-10 дежурная часть отдела полиции № 10; 8 (343) 354-06-40 следственный отдел СК.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что арестованного зовут Иброхимджон, в Свердловскую область он прибыл в декабре 2023 года, работал в организации, расположенной на улице Баумана. Те, у кого есть информация о преступлениях подозреваемого, могут обратиться, в том числе, по круглосуточному телефону доверия свердловского главка МВД 8 (343) 358-71-61.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube