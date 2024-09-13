Парковку на площади 1905 года закрыли на три дня

Автомобильная парковка, обычно действующая на территории площади 1905 года, закрыта с 00:00 пятницы, 13 сентября, до 21:00 воскресенья, 15 сентября.

В пресс-службе мэрии напоминают, что это связано с проведением ярмарки выходного дня, которая будет работать в субботу, 14 сентября, и в воскресенье, 15 сентября, с 09:00 до 17:00.

В ярмарке примут участие порядка 115 производителей сельскохозяйственной продукции из Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также из Башкирии и Татарстана.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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