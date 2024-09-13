В Верхней Пышме стартовали международные состязания по настольному теннису среди спортсменов 10-11 лет

Международный турнир по настольному теннису памяти Владимира Белоглазова среди игроков 2013 года рождения и моложе проходит в Верхней Пышме.

Организаторы, Клуб настольного тенниса УГМК и Благотворительный фонд «Дети России», собрали на одной площадке 128 сильнейших спортсменов, которые получили персональные приглашения или занимают 1-40-ое место в рейтинге Федерации настольного тенниса России. Соревнования пройдут в одиночном разряде в три этапа.

«К своей работе Владимир Белоглазов всегда относился с большой любовью, и с особым трепетом – к детскому спорту. Поэтому его дело живёт. Перед нами ребята, у которых горят глаза, они готовы добиваться побед в любимом виде спорта. С каждым годом турнир собирает все больше участников, сохраняя добрую память о Владимире Алексеевиче Белоглазове», – обратился к участникам Алексей Свалов, депутат законодательного собрания Свердловской области.

Поздравил и поприветствовал участников Сергей Набоких, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области. По его словам, этот турнир – один из многих значимых проектов, которые были реализованы Владимиром Белоглазовым в спортивной сфере. Для юных теннисистов он является важной ступенью к большим победам в будущем.

В этом году на соревнования прибыли 64 мальчика и 64 девочки из 26 регионов России, а также игроки из Казахстана, Армении, Узбекистана, Объединённых Арабских Эмиратов.

Соревнования традиционно проходят на высоком спортивном, организационном уровне и расширяют географию. В этом году на турнир впервые прибыла команда из Объединенных Арабских Эмиратов.

«Рада видеть ваши горящие глаза после первых сыгранных партий в ожидании следующих матчей и побед, – отметила Юлия Нутенко, директор Благотворительного фонда «Дети России». – Турнир носит имя Владимира Белоглазова, первого вице-президента Фонда, человека, который вложил много времени, сил, души в то, чтобы дети получали поддержку и спорт развивался. Радостно, что растут масштабы мероприятия, горизонты расширяются. Желаю вам удачи на пути к большим целям!»

По отзывам спортсменов и их наставников, для игроков этого возраста столь масштабные состязания – нечастое явление. Поэтому, попробовав раз, новички возвращаются. Спортивные возможности и радушие, с которым здесь принимают, делают турнир памяти Владимира Белоглазова одним из любимых и важных пунктов ежегодного расписания игроков.

Матчи завершатся 15 сентября.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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