В Свердловской области стало меньше алкоголиков

Минздрав Свердловской области отметил снижение заболеваемости алкоголизмом среди жителей региона.

Как сообщает ДИП, с 2022 года показатель алкогольной зависимости сократился на 4,5%, а распространенность заболевания по-прежнему остается на уровне в 1,5 раза ниже среднероссийского.

«После нескольких лет снижения первичной заболеваемости алкоголизмом мы отмечаем стабилизацию ситуации на уровне 23,8 случаев на 100 тыс. населения, что в 1,5 раза ниже показателя по России и на 20% ниже данных по УрФО» – отметил министр здравоохранения Андрей Карлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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