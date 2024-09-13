«Знаю людей, которые брали ипотеку под 0%». Финансист объяснил, в чем выгода и риск кредитной карусели

В 2024 году стала популярной кредитная карусель – способ пассивного заработка на вкладах с помощью вывода денег с кредитных карт. Независимый финансовый эксперт Александр Патешман рассказал «Новому Дню», насколько выгодна такая схема, и какие в ней есть подводные камни.

«Как правило, банки очень легко выдают кредитные карты зарплатным клиентам. Это удобный инструмент, если пользоваться деньгами в течение грейс-периода. Но если выходить за его рамки, то начисленные проценты по кредиткам будут существенно выше, чем по обычному кредиту наличными. Например, сейчас могут доходить до 35% годовых. Так что раньше большинство навязанных кредиток просто лежали у людей на полке. А в 2024 году, когда ставки на депозитах выросли, кредитная карусель стала выгодной. Суть в том, чтобы переводить деньги с кредитной карты на вклад, держать деньги на депозите в течение грейс-периода, ежемесячно снимая проценты, а затем возвращать средства на кредитку. Когда открывается новый грейс-период, схема повторяется по кругу. Например, кредитный лимит позволяет снимать с карты 100 тысяч рублей, эти деньги кладутся на депозит со ставкой 20% годовых. То есть можно получать в месяц 1500 рублей. С 200 тысяч – уже 3 тысячи рублей. Это самая простая и легальная схема пассивного дохода», – объяснил эксперт.

Дальше начинаются хитрости. Большинство банков ставят ограничения на ежемесячное снятие кредитных средств. Однако в некоторых случаях переводы по QR или СБП засчитываются в грейс-период, и таким способом клиент может обналичить всю сумму кредитной карты, чтобы положить деньги на накопительный счет или вклад. В такой связке часто используется государственный сайт «Финуслуги». Это своеобразный маркетплейс банковских вкладов, где можно разместить депозит на лучших условиях, и главное, сделать это дистанционно.

«Если в семье несколько кредиток, а схема поставлена на поток, то ежемесячный пассивный доход может составлять около 30-40 тысяч рублей в месяц. Я знаю людей, которые с помощью кредитной карусели берут ипотеку под 0%. Одновременно оформляют в банках несколько кредитных карт с высоким лимитом и крутят в обороте миллионы рублей, зарабатывая на этом. Это все реально, но надо хорошо разбираться в теме и быть финансово грамотным. Потому что и риски велики», – отмечает Александр Патешман.

Банкам кредитная карусель клиентов совсем невыгодна, поэтому не стоит ждать от них лояльности. Например, банк может в одностороннем порядке понизить кредитный лимит или изменить условия использования кредитных средств. А если операция покажется подозрительной, то и вовсе заблокировать счет – это позволяет делать ФЗ-115.

«Есть две опасности. Первая – нарваться на огромную комиссию, когда снимаешь или переводишь деньги с кредитной карты. Вторая – не уложится в грейс-период. В случае просрочки банк начисляет проценты на весь период использования кредитных денег, а, как мы помним, проценты по кредитной карте обычно самые высокие. Перевод с кредитной карты на вклад по СБП – это, скажем так, непрозрачный способ вывода средств, поэтому в какой-то момент банк может поставить заслон таким операциям. И тут есть риск получить комиссию как за снятие наличных с кредитки, да еще и проценты за операцию вне грейс-периода», – рассказал Александр Патешман.

Финансовый эксперт советует всем, кто хочет «покататься» на кредитной карусели, внимательно изучать тарифные планы кредитных карт и следить за изменением политики банков.

«Важно держать руку на пульсе и помнить, что банки отслеживают персональную кредитную историю клиента. Начинать лучше с маленьких сумм и смотреть, какие способы перевода позволяет сделать ваш банк. Дальше схему можно масштабировать. И, конечно, нужно быть подкованным в финансовых вопросах. Если ключевая ставка ЦБ будет снижаться, то и заработок на процентах может оказаться не таким выгодным, а усилий потратите больше», – отметил собеседник агентства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube