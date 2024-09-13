Уральские полицейские уничтожили конопляное поле (ФОТО)

Поле дикорастущей конопли обнаружили и уничтожили сотрудники полиции в селе Клевакинское Режевского района.

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, на месте также были задержаны два местных жителя, 1992 и 1981 годов рождения. При личном досмотре у них нашли коноплю, которую, по словам граждан, они собирали для личного пользования. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении, приобретении или изготовлении наркотиков.

«При помощи трактора оперуполномоченные угрозыска «поле чудес» уничтожили», – отметил полковник Горелых.

Реж, Елена Владимирова

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