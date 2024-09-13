В Екатеринбурге появился инклюзивный арт-объект (ФОТО)

На улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге появился необычный арт-объект, в создании которого приняли участие глухие и слабослышащие горожане. Помогли реализовать идею представители проектов «Культура для всех» Управления культуры администрации Екатеринбурга, Inclusive Event и сотовый оператор «Мотив».

«Искусство – это универсальный язык, который может объединять людей, независимо от их возможностей. Благодаря арт-объекту, больше людей смогут узнать о русском жестовом языке, который остается неизвестным для многих. Важно, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя частью общества – это помогает его развитию и делает инклюзивным. Здорово, что в городе появляются такие инициативы!» – поделилась Екатерина Мандрыгина, проект «Культура для всех».

Эскиз для арт-объекта создавала команда «Крепкий Палец». На длинном заборе дактильной азбукой написана фраза, принадлежащая русскому композитору Игорю Стравинскому: «Нет на свете силы более могущественной, чем любовь». Помогали завершить работу и доводили ее до идеала волонтеры фестиваля «Стенограффия» и уральская команда MES CREW.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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