В уральской школе стены и окна покрылись плесенью

Родители учеников Артинской средней школы № 1 жалуются на плохое состояние здания – в нем холодно, а на стенах развелась плесень. Проверку этой информации начала прокуратура.
«Согласно публикациям СМИ, здание муниципального автономного образовательного учреждения Артинского городского округа «Артинская средняя образовательная школа № 1» требует реконструкции, стены и окна школьной столовой и других кабинетов покрыты плесенью. Также в учреждении в зимний период в классах температура не соответствует нормативным требованиям», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе проверки прокуратура оценит соблюдение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на соблюдение прав школьников.
Арти, Елена Владимирова
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