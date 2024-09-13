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Пятница, 13 сентября 2024, 15:47 мск

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Под Ревдой иномарка влетела в КамАЗ – водитель погиб

Фото УГИБДД по Свердловской области

На 16-м километре трассы Ревда – Мариинск – Краснояр в Свердловской области сегодня днем произошла смертельная авария.

По данным Госавтоинспекции, 24-летний водитель Nissan Note (стаж вождения 6 лет) не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулась в КамАЗом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб до приезда скорой помощи. Его пассажирка, 19-летняя девушка, с травами различной тяжести доставлена в больницу.

Грузовиком управлял 39-летний мужчина. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ, начато расследование.

«Госавтоинспекция призывает автомобилистов выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, а также отказаться от необдуманных маневров, опасных обгонов и выездов на встречную полосу», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ревда, Ангелина Сергеева

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